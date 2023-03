Linnavalitsus ei plaani protestist hoolimata eksvangide Ilmatsallu kolimist edasi lükata

Kohalikud on nüüd hirmul ning pahased selle pärast, et Tartu linnavalitsus ja endistele vangidele tugiteenuseid pakkuv MTÜ Valge Eesti asja sedavõrd salaja ette võtsid, et Ilmatsalu elanikud said plaanidest teada alles siis, kui maja külge kruviti vastav silt. Tartu abilinnapea Priit Humal, kes muu hulgas vastutab linna kinnisvaraga seonduva eest, selgitab toimuva tagamaid.