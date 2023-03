Puhtad poisid. Elva vallajuhtide asjus lõpetati ka väärteomenetlus

Veebruari alguses teatas prokuratuur, et kuritegu ei leitud, sest summad olid väikesed ja nende otsuste mõju toetuste andmisele jäi napiks. Politsei uuris asja edasi väärteomenetluses.

3. märtsil lõpetas Tartu politseijaoskond ka väärteomenetluse.

Priit Värvi ja Margus Ivaski asjus viidi läbi väärteomenetlus, kus lõpetamise otsuse võib vastu võtta menetlev asutus ise ja seda Tartu politseijaoskond ka tegi.

«Priit Värvi ja Margus Ivaski väärteomenetlust kokku võttes saame öelda, et selle lõpptulemusena sai menetlev asutus aru, et Priit Värv ja Margus Ivask küll kaldusid oma tööd tehes kõrvale seaduse ja kohaliku omavalitsuse teatud asjaajamise piiridest, kuid need nihked olid sellised, mis ei toonud endaga kaasa märkimisväärset protsessile seatud reeglite riivet või ebaõiglasi tagajärgi,» kommenteeris Tartu jaoskonna teabegrupi juht Taivo Rosi.

Rosi sõnul ei selgunud menetlusest, et Värv ja Ivask oleksid sporditoetusi jagades käinud rahadega ümber ebaausalt või omakasupüüdlikult, samuti olid nad tema väitel menetluse käigus ülimalt koostööaltid, aidates igal võimalikul sammul tõe väljaselgitamisele kaasa.

Tartu jaoskonna teabegrupi juht loodab, et see menetlus on õpetuseks kõigile kohaliku omavalitsuse ametnikele.