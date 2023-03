Wolt kullerite protestist: oleme alati hea meelega avatud dialoogiks oma partneritega

Pigem hindab Ristal, et tagasiside põhjal on kullerid oma tööga rahul.

«Hiljutises tagasisides kiitis kullerpartnerite kogukond meie kasutajatuge, nii et väidetavad kaebused on meie jaoks üsna uued. Meie kasutajatugi vastab keskmiselt minuti jooksul laekunud sõnumitele, aidates võimalusel kohe lahendusega. Kui tegemist on rakenduse tehnilise tõrkega, siis seda ei saa kasutajatoe töötajad kahjuks lahendada, nendega tegeleb meie tehniline tugi,» selgitas Ristal.

«Wolt on kinnitanud reedel, 10. märtsil ja veelkord eile, 14. märtsil, et Wolti rakenduses esines ajutisi tehnilisi tõrkeid, millest me teavitasime kullerpartnereid. Aeg-ajalt tuleb tehnilisi probleeme ette ja me vabandame kullerpartnerite ees, kellel tõrkeid esines. Meil õnnestus taastada enamikule kullerpartneritele täielik juurdepääs Wolt Partneri rakendusele vähem kui tunniga. Siiski oli väike arv kasutajaid, kellel võis esineda tehnilisi probleeme, kuni me lähipäevil probleemi lahendamise kallal töötasime,» täpsustas Pert.