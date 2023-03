Pildid ⟩ Suur hulk sularaha jagamisele tulnud tudengeid lahkus tühjade pihkudega

Rahajagamine käis põhimõttel «kes ees, see mees». Esimesena 20-eurose kupüüri näppude vahele saanud informaatikatudeng Diana Šramova sõnas, et tuli järjekorda juba kell 8 hommikul, et mitte rahast ilma jääda. Ta sõnas, et teda aitab rahaliselt pere, kuid 20 eurot on oluline summa, mille eest saab söögikraami mitmeks päevaks.