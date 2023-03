Wolti kullerid korraldavad reede õhtul Tartus streigi

Tartus Wolti kullerina tegutseva Aavo Kõiviku sõnul on plaan reede õhtul koos teiste kulleritega tellimusi mitte vastu võtta.

«Otsene eesmärk on selline, et oleme online'is, aga tellimusi vastu ei võta. Lepingus on ka tegelikult kirjas, et ei pea tellimusi vastu võtma,» rääkis Kõivik.

Põhjus, miks protestitakse, on see, et Wolt on otsustanud töötajate kahjuks töölepingut muuta. Kõiviku sõnul kärbiti veebruari lõpupoole Eestis tellimuste kohaleviimise hindu umbes 20 protsenti.

«Reedeti alates poole viiest on tavaliselt olnud kõrgemad hinnad. See on selline nii-öelda prime time (kõrgaeg – toim). Aga praegu on hoopis selline olukord, et laias laastus saame me iga tellimuse pealt umbes 50 senti vähem kätte,» kurtis ta.

Kõivik väitis, et see on praegu vaid väike hoiatusstreik ja kui olukord ei parane, on oodata suuremat protesti.

«See on esmakordne streik. Eesmärk on loomulikult kõik Tartu kullerid kaasata, aga meil oli ainult nädal aega seda planeerida ehk kõigini me kindlasti ei jõudnud,» rääkis kuller.

Wolt: Tartu kliendid ei pea muretsema

Wolt Baltikumi juhi Liis Ristali sõnul on nad teadlikud, et Facebookis on loodud üritus, mis hõlmab väikest hulka Tartu kullerpartnereid.

«Ükski nendest kulleritest ei ole meie poole pöördunud nõudmistega või palvega alustada dialoogi. Tartu kliendid ja partnerid ei pea kindlasti muretsema toidu ja kaupade kohaleveo pärast. Meie teenus toimib tõrgeteta,» väitis Ristal.

«Wolt on alati hea meelega avatud dialoogiks kullerpartneritega. Me võtsime ise ühendust ka inimesega, kes lõi vastava Facebooki ürituse. Tema sõnul on ta ise Wolti kullerpartneriks olemisega rahul ja ei ole võimaliku kogunemise organiseerija,» rääkis Wolti Baltikumi juht.