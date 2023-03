Aastates naisele pakuvad seltsi sada nukku, internet ning käsitöö

Ilme Mikk ei oska öelda, kui suur ta kollektsioon on. Sada?!

«See valge mütsiga on Tiiu,» sõnab ta ja küünitab näitama. Tiiu pilgutab Ilmele oma tihedate ripsmetega silmi vastu. «Ta on mu kõige kallim nukk, maksis 60 eurot,» ütleb Ilme. «Aga see seal on pärit Võru tänava Maximast. Ja teate, kui huvitav see veel on? Kummist, sain mõni kuu tagasi, jumala pehme!»

Järgmise nuku haarab Ilme Mikk vankrist sülle ning asub teda kiigutama.

«See on mu väike tita, meeldib kõige rohkem,» lausub ta. Tital on sinine heegeldatud kampsun, valge siksakkaunistus äärtes. Ilme Mikk on tegelikult kõikidele neile nukkudele rõivaid kas kudunud või heegeldanud.



Heegeldatud nukurõivad on kõik Ilme Miku moefantaasia. Foto: Aime Jõgi

«See on mu Rõžik,» jätkab ta, paitades punaste juustega nukku. Sealsamas on äravahetamiseni sarnased kaksikud nukud ja üks avatud suuga nukk, naeratus näol ja esimesed piimahambad näha. On ka üks päris lapsemõõtu poissnukk, kel jalas päristossud, nii number 21 või 22.

Lapsepõlve esimene