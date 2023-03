Helen Biin: Eesti naised ühiskonda juhtimas: järjekindluse ja väikeste sammudega lotovõiduni

Valupunkte, mis soolise tasakaalu ning erinevate huvide parema esindatuse saavutamist tõkestavad, on veelgi. Näiteks leiab pea veerand meestest ja viiendik naistest, et naistel pole piisavalt teadmisi ja oskusi poliitikas vastutavatel kohtadel olemiseks, ning kolmandik elanikest usub, et naised on vastutavatest ametikohtadest vähem huvitatud kui mehed.

Seire tulemused on järjepidevalt näidanud, et Eesti naised pooldavad soolist võrdsust meestest enam ning näevad selles kasu nii endale kui ühiskonnale laiemalt. Erandiks pole ka küsimused naissoost tippjuhtidest või poliitikutest ning naiste hoiakud on läbivalt toetavamad nii soolise tasakaalu, naiste osaluse kui selle suurendamise suhtes. Kui läbi aastate on soolise võrdõiguslikkuse seiretes silma paistnud erinevused Eesti vene- ja eestikeelse rahvastiku vahel – vene emakeelega inimesed on pea kõigis küsimustes olnud eestlastest traditsioonilisemate vaadetega –, siis nüüdseks on need erinevused naiste poliitikas osalemist puudutavates küsimustes peaaegu kadunud.



Optimismiks annab põhjust see, et kõige nooremad küsitletud, 15–24-aastased inimesed, pooldavad tugevamalt naiste osalemist poliitikas ja ettevõtete juhtimises, peavad soolist tasakaalu sagedamini oluliseks küsimuseks, näevad vajadust naiste osakaalu suurendamiseks juhtide ja poliitikute hulgas ning on ka ise aktiivsemalt valimistel naissoost kandidaatide poolt hääletanud.