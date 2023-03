Nüüd saab Tartu gümnaasiumi ühiskatsetega kandideerida koolidesse üle Eesti

14.-15. märtsil saavad õpilased registreeruda ühiskatsetele sooritamaks need oma koolis. Seda muidugi juhul, kui kool on registreerunud testi korraldajaks.

Ühiskatsetel on varasema kolme testi – eesti keele, matemaatika ja loodusainete – asemel neli testi. Sel aastal lisandub inglise keele test. Kõik testid on koostanud Tartu gümnaasiumite õpetajad. Iga gümnaasiumi on seadnud oma testide eelistused, mida vastuvõtul arvestatakse. Need on lisaks iga kooli kodulehele nähtavad ka HARNO veebilehel olevas koondtabelis.