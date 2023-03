REPORTAAŽ ⟩ Valimisjaoskondade ees põrkuvad maailmavaated, ja iga hääl loeb

Küsimuse peale, kuidas ta eluga Eestis rahul on, vastab, et Eestis on kõik hästi, ta on Eesti kodanik ning juba üsna vana inimene. Siis läheb eesti keele peale üle.

Selgub, et on Dostojevski. «Kas olete temast midagi lugenud?» uurib minult Aleksander Dostojevski. Vastan, et muidugi olen. «Kuritööd ja karistust» näiteks.

Valge telk ja kollane telk

Esimeses telgis on EKRE noorteühenduse Sinine Äratus noored Ronald Judin ja Eerik Eensaar. Ütlevad, et inimesed tulevad hea meelega vestlema nendega. Parasjagu ongi kohal keegi, kes kritiseerib seda, kui palju on Eestisse viimasel aastal lastud elama slaavlasi. Ja et ühed on ametlikud arvud, aga tegelik elu! Ja kui paljud on tulnud Eestisse just üle Vene piiri ja kas siis Ukraina passi on keeruline osta.