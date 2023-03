Lauri Läänemetsa valesti jaotatud katuseraha jõuab vabatahtlike päästjate kätte

Mittetulundusühingu Rõngu Vabatahtlik Päästeselts juhatuse liige Kalle Raja ütles pärast taotluse esitamist, et selts on ka ise raha kogunud, samuti loodab valla toele. «Arvan, et selle summaga, mis meil endal on ja mille juurde saame, peaksime enam-vähem välja tulema,» sõnas ta.