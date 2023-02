Lavastajatudengid näitavad kunstnikuks kasvamise lugu

Autorid ja etendajad on kultuuriakadeemia lavastaja eriala viimase kursuse tudengid Alissija-Elisabet Jevtjukova, Anna Laura Alamets, Eliise Künnis ja Sebastian Talmar.

Nad on luubi alla võtnud kunstnikuks kasvamise teekonna. Uuritakse suhet publiku, ühiskonna, teatrielu traditsioonidega. See on performatiivne olemine, kus lavastajad avavad isikliku filtri kaudu küsimusi kasvamisest, otsimisest ja loomisest.