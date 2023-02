GALERII ⟩ Eesti Vabariigi 105. aastapäev algas pidulikult Vabadussõja mälestussamba Kalevipoeg juures

«See Kalevipoja kuju seisis siin veel pikalt pärast Nõukogude okupatsiooni algust. Kuniks ta viimaks 1950. aastal punavõimude poolt hävitati. Ühe versiooni kohaselt viidi mälestussammas minema seetõttu, et ta pilk oli liialt itta suunatud. Justkui oleks meie Kalevipoja liialt ida poole suunatud silmavaade olnud see, mis oli ohtlik Nõukogude võimule. Kuigi me kõik teame, et Nõukogude võimule oli ohlik hoopis midagi muud,» rääkis Kaspar Kokk oma kõnes.

«Vabadus on jumalikku päritolu ja sellepärast on see iga inimese hinges ja südames. Eriti siis, kui seda üritatakse kustutada või maha suruda. Vanemad põlvkonnad teavad seda väga hästi – kes on andnud oma vere, et meil oleks vabadus,» sõnas kaplan Tamm.