Teatritegemine muudab Ukraina lapsi palju rõõmsamaks ja tublimaks

Kevadel plaanivad Maarja Jakobson ja Julia Pososhenko välja tuua Lesja Ukrajinka värssteose «Metsalaul». Lastele, kellest osa on ka venekeelsed, on Ukraina klassika tundmine ja ukraina keele õppimine olulised palju laiemalt kui ainult näitlemise ja etlemise seisukohalt.

Julia Pososhenko on pärit Harkivist, jõudis Tartusse koos pojaga eelmise aasta 17. märtsil. Igatseb Harkivit ja näeb seda linna unes. «See, et me siin Tartus muudkui tegutseme, aitab ka mind ennast. Mul ei ole aega niisama istuda ega depressiivseid mõtteid mõelda,» sõnab ta. Ning kirjeldab sedagi, kuidas kõik need loomingulised impulsid – et lapsed ise teevad stsenaariumi, mõtlevad välja kostüüme ja valivad muusikat – muudab nad iseseisvamaks ja tublimaks.