Tartu ja Tallinn arendavad ühist liikuvusteenuse platvormi

Hankega arendatakse nutitelefonidele mõeldud liikuvusteenuste kombineerimise rakendus, mille eesmärk on koondada Tallinnas ja Tartus pakutavate ühistranspordi, taksode, elektritõukerataste ja teiste liikuvusteenuste pakkujate süsteeme kokku ühte reisiplaneerijasse ning ühtlasi tasuda sõidu eest samas kohas ühe maksena.

Tartu abilinnapea Raimond Tamme sõnul on mitmekesised liikuvusteenused ja nende kasutamine Tartu jaoks väga olulised. «See aitab saavutada meie ambitsioonikaid keskkonnaeesmärke. Kõnealune rakendus võimaldab edaspidi nii tartlastel kui meie külalistel lihtsasti oma liikumisi planeerida, teha valikuid erinevate liikumisviiside vahel ning kõigi kasutatud teenuste eest mugavalt ühe maksena tasuda. Mul on väga hea meel, et oleme Tallinnaga seljad kokku pannud ning uuenduslik ja vajalik rakendus saab Eesti kahes suuremas linnas korraga kasutusele võetud,» selgitas abilinnapea.

Hanke võitnud konsortsiumi juhtivpartneri mobility.delivered juht Jānis Meirans ütles, et liikuvusteenuse juurutamise projekt annab võimaluse tuua ettevõtte teadmised ja uuenduslikud lahendused transpordisektorisse. «Erinevate transpordiliikide integreerimine ühte süsteemi on äärmiselt huvitav. Meie lõppeesmärk on avaldada inimeste liikumisviisidele suurt ja positiivset mõju, mis on kooskõlas meie visiooniga muuta revolutsiooniliselt kogukondade transporti kõikjal,» ütles Meirans. «Oleme kindlad, et Tallinna ja Tartu elanikud ja külalised hindavad meie ühiseid jõupingutusi, et pakkuda kestlikku ja mugavat igapäevatransporti ühes lahenduses.»

Tallinna ja Tartu ühise liikuvusteenuse platvormi MaaS (inglise keeles mobility as a service) arendamise hanke võitsid ühispakkujad, kelle hulka kuuluvad Läti transpordilahenduste iduettevõte mobility.delivered, mobiilimaksete pakkuja Mobilly ja geoinfosüsteemide arendaja Jāņa Sēta.

Lepingu maht on 120 000 eurot, millele lisandub käibemaks. Hanke mahust poolt kaasrahastab Euroopa Regionaalarengu Fond innovatsiooni edendavate hangete toetamise tegevuse kaudu ning teise poole katavad ühiselt Tallinna ja Tartu linn, nii et Tallinna osa projekti rahastamises on üks kolmandik ja Tartu osa üks kuuendik.