Teenekad tartlased kohtusid üle kolme aasta silmast silma

Peaminister Kaja Kallas puudutas praeguse aja suuri probleeme. «Ma tahaks kogu südamest teile siin ja praegu lubada, et kohe-kohe muutub maailm paremaks. Aga ma ei saa seda lubada,» sõnas ta. Samas rõhutas Kallas Eesti edukust. «Võin ma siin ja praegu nentida, et oleme rahvana uskumatult hästi ka nendes hulludes oludes hakkama saanud. /.../ Koos me saame üle ka kõige suurematest muredest, me ei alistu, me ei anna alla. Mitte kunagi.»