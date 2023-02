Lilla Daam kimbutab nüüd meeste asemel naisi

Erilistel kirjandusüritustel on Lilla Daami kleidis ilmunud külastajate ette luuletaja ja muuseumi personalijuht Krista Ojasaar.

Kui folklorist Eda Kalmre läks kirjandusmuuseumisse tööle, tutvustati talle kui uustulnukale maja. Talle näidati ühe toa parketil tumedat laiku ning räägiti, et see on tekkinud kellegi püstolilasust pähe. Jutuks võeti mõne lausega ka kummitus Lilla Daam, kes muuseumis ennast ilmutavat. Seda räägiti ikka ja jälle ning nii tekkis Kalmrel aastaid hiljem huvi kummitusjuttu lähemalt uurida ning sellest pikem artikkel kirjutada. Lilla Daam aga annab endast märku ikka ja jälle.