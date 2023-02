Viru juhtumi uurimine sai alguse tema ebasobivast käitumisest Bruusi suunas

«Selle kohta tegi kirjaliku avalduse Läti esinduse juht, oli ka teisi, Eesti treenerid tegid ka, aga tema tegi avalduse selle põhjal, et Eesti ja Läti delegatsioonid elasid Calis ühes hotellis. Läti treeneritele paistis Viru ja Bruusi omavaheline käitumine kummaline,» sõnas Mugu. «Läti treeneri avaldusest veel nii palju, et ta sõnas, et talle kui kahe tütre vanemale tundus Viru käitumine ebasobilik.»

«Tema seisukohad on ühesed, pole midagi valesti teinud. Tema seisukohad kohati tülgastavad, selline tunne, et tahetakse ära teha, mingi isiklik vaen. Kirjalikud ütlused andis advokaadi vahendusel, kus kirjeldas Cali reisi ja põhjendas käitumist sportlase turvamisega,» kirjeldas Perli.

Perli kommenteeris süüdistuse olemust järgnevalt: «Asjas on palju delikaatsust, kuid sellise laiendatud uurimise mõte oli see, et kas tema kui treeneri käitumises oli läbiv muster. Ning uurimise käigus leidis kinnitus muster, kus treener, kasutades ära oma mõjuvõimu, ei käitunud sportlase edu silmas pidades, vaid isiklike eesmärkide rahuldamiseks, et kellegagi siis lähemaid suhteid luua.»