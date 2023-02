AMETLIK ⟩ Tartu maraton toimub täispikkuses

Maratoni peakorraldaja Indrek Kelk ütles, et maraton toimub täispikkuses orginaalrajal Otepäält Elvasse algse programmi kohaselt.

«Ennustus näitas seda, et täna on viimane tõeliselt soe päev ja raja olukord enam hullemaks ei lähe. Nädalavahetusel on kokku oodata umbes 10-15 cm lumelisa, mis teeb loodetavasti ka kehvemad rajaosad paremaks,» sõnas peakorraldaja.