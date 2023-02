Lastefondi annetuse toel avastatakse raskeid pärilikke haiguseid

Annetus on abiks vastsündinute sõeluuringu käivitamisel, mille eesmärk on tabada sellised rasked pärilikud haigused nagu SMA (spinaalne lihasatroofia), tsüstiline fibroos ja teised haigused võimalikult vara, enne sümptomite ilmnemist, et õigeaegse raviga leevendada raske haiguse kulgu või ennetada üleüldse sümptomite väljakujunemist.