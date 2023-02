Transpordiamet ootab Ukraina sõjapõgenikke oma sõidukeid registreerima

Liiklusregistris tuleb registreerida sõidukid, mida kasutatakse liiklemiseks Eesti teedel. «Eestisse ümberregistreerimisel on mitmeid eeliseid, näiteks on Eestis registreeritud sõidukit võimalik kindlustada kohaliku kindlustusandja juures, mis on sõidukiomaniku jaoks kordades soodsam,» rääkis transpordiameti sõidukite ja registri teenusejuht Carl Joosep Piirfeldt.

Kinnituse andmise eeldus on aga see, et transpordiamet on kontrollimise tulemusena teinud kindlaks sõiduki ohutuse teeliikluses ja et sõiduk kuulub isikule. Kui sõiduk ei kuulu juhile, on registreerimiseks vajalik sõiduki omaniku nõusolek. Registreerimiseks tuleb esitada ka tollideklaratsioon.