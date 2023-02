Vanemõpetaja Volli Kalm (seisab taga paremal) ja ta tudengid 1985. aastal Väiksel Munamäel praktikumis. Pildil on rida sõjaväes käinud ja ülikooli naasnud geoloogiatudengeid, nagu Erik Puura (toetub küünarnukile), temast paremal Siim Veski ja taga Mait Puusepp. Siimu taga Peeter Eek ja Peetrist paremal Taavo Kattel. Donald Agasild pikutab paremal. Marko Pomerants ei olnud veel Afganistanist tagasi tulnud. Ülejäänud on nooremad, esimese kursuse just lõpetanud tudengid. Pilt on tehtud suusaraja transporditrossi all mäe otsas Orwo diapositiivfilmile, kuna slaidid olid popid – neid sai kõigile seina peale näidata.

Foto: Donald Agasild