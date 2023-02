Tartu ülikool ootab taas huvilisi lahtiste uste päevale

Raamatukogus on avatud ka messiala, kus saab põhjalikult uurida ülikooli õppekavade ja õppimisvõimaluste kohta ning küsida tasuta karjäärinõu. Muu hulgas on võimalik tasuta käia ülikooli muuseumides ja tutvuda Tartu ülikooli peahoone põneva ajalooga.

Meditsiinihuvilistel on ainulaadne võimalus külastada lahangusaali, õpetajaametist huvitatud saavad aga teada, milline on õpetaja argipäev ja miks just see amet valida. Akadeemilise testi infotunnis antakse ülevaade sellest, mida test endast kujutab, millistest osadest see koosneb ja kuidas kujuneb tulemus.