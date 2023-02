Rõõmsast tudengist kujunes käänulist teed mööda võidurõõmus režissöör

Anna Hints on saanud äsja festivalil Sundance teada, et ta on tunnistatud parimaks dokumentaalfilmi režissööriks.

Kui Anna Hints jõudis pärast filmifestivalil Sundance (USA, Utah’ osariik) saavutatud parima dokumentaalfilmi režissööri auhinna saamist jaanuari viimasel hilisõhtul oma Tartu koju, puhkas ta pikast reisist veebruari esimese päeva lõunani, käis Auras ujumas ja saunas ning ütles seejärel intervjuus Tartu Postimehele, et see ei ole ikka see, mis on savvusann ehk kirjakeeli suitsusaun. See ootab teda ees laupäeval Vana-Võromaal.