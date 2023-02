GALERII ⟩ Tartu rahu valvavale Kalevipojale asetati pärjad

Haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas meenutas, et 103 aastat tagasi allkirju andes teatas Venemaa, et loobub aegade lõpuni oma suveräänõigustest Eesti territooriumile. «Kas see läks nii? Ei. Venemaa murdis oma sõna juba varem, aga 1. detsembril 1924. aastal mässu organiseerides väga otseselt. 1939. aastal väga selgelt oma jõudu peale surudes, 1940. aastal annekteerides ja okupeerides Eesti territooriumi. Ja viimastel aegadel oleme jälle kuulnud ähvardusi,» rääkis Lukas.

Ta lisas, et pisut üle kümne aasta tagasi said riigikogu liikmed Venemaalt massiliselt ähvardava sisuga postitusi. «Minu postkastis oli neid sadu, kus Venemaalt initsieeritud kirjad lõppesid sõnadega: «Umbes viiekümne aasta pärast uputame teid kõiki Balti merre nagu kassipoegi!»,» teatas minister. «Venemaaga ei saa sõlmida mingeid lepinguid enne kui nad on kaotanud Ukrainas peetava sõja, on Ukrainalt ja rahvusvaheliselt üldsuselt vabandust palunud ja muutunud normaalseks riigiks. Igaühe fantaasia võib nüüd lennata, kas ja millal see on võimalik.»