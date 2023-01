Teatrijuht ja kultuuriministeerium hindavad Vanemuise tervist erinevalt

Ehkki Vanemuise juht Kristiina Alliksaar rõhutab, et teatri uut eelarvet pole veel kinnitatud, näeb ministeeriumi asekantsler Taaniel Raudsepp selles juba probleemi.

Kui Vanemuise, Eesti ainsa kolmežanrilise teatri juht Kristiina Alliksaar teatas möödunud nädalal, et ei kavatse suvel järgmiseks ametiajaks kandideerida, tekkis sama hästi kui automaatselt ka küsimus asutuse praegusest majanduslikust käekäigust. Seejuures on tähelepanuväärne, et peagi lahkuva juhi arusaam erineb märkimisväärselt kultuuriministeeriumi omast.