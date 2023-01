Tartlast tunnustati aasta ettevõtlikuma õpetaja tiitliga

Aasta ettevõtliku õpetaja tiitli pälvis Urmas Persidski, aasta ettevõtlus- ja karjääriõppe edendajaks tunnistati Karjäärinõustajate Ühing, ettevõtlikud õppurid on Rasmus Riim, Henry Kask ja Chris-Rico Lang, aasta ettevõtlus- ja karjääriõppe mentor Rudolf-Gustav Hanni ning «Edu ja Tegu» aasta tegijaks sai JA Eesti tegevjuht Kersti Loor.

Aasta ettevõtliku õpetaja tiitli pälvinud Urmas Persidski on kogenud ettevõtlusõpetaja ja õpilasfirmade juhendaja, kes on pannud aluse süsteemsele ettevõtlus- ja majandusõppele Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumis ning Tartu Annelinna Gümnaasiumis. Eelmisel aastal juhendatud 25 õpilasfirmaga on Urmas üks aktiivsematest juhendajatest.

Aasta ettevõtlus- ja karjääriõppe edendaja Eesti Karjäärinõustajate Ühingu (KNÜ) on olnud läbi aegade aktiivne karjäärivaldkonna arendaja, kuid viimastel aastatel on suurema hoo sisse saanud just 32 liikmest koosnev karjääriõppe töörühm Merit Luige eestvedamisel. KNÜ on olnud mitmekülgne panustaja karjääriõppe arengusse - alates poliitikate kujundamisest praktiliste materjalide loomiseni.

Aasta ettevõtlikeks õppuriteks on Tallinna 21. Kooli noored Rasmus Riim, Henry Kask, Chris-Rico Lang. Tootmisülejääkidest keskkonnasõbralikke sadulakatteid ja väikseid jalgrattakotte loonud Õpilasfirma Drycycle oli möödunud aastal üheksa tuntud ja suure võistluse finalist ning kahe võistluse võitja. Noored on ka õpilasfirmade mentorid ja nõustajad ning loonud oma osaühingu.

Žürii märkis ära ka Viljandi Kutseõppekeskuse, Tartu ülikooli psühholoogia instituudi täienduskoolituse programmijuhi Signe Reppo, kognitiiv- ja koolipsühholoogia lektori Triin Liini ning SEB panga kui aasta ettevõtlus- ja karjääriõppe edendajad.

Aasta ettevõtliku õppuri kategoorias märgiti ära Viljandi Kutseõppekeskuse õpilasfirma Jõuluehted liikmed Markus Riigor, Martin Jaakson ja Karl Kask. «Edu ja Tegu» programmi aasta tegija 2022 silmapaistva nominendi tänukirja said Euroguidance programmi juht Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuuris Margit Rammo ning «Edu ja Tegu» programmi tiimijuht Tartu ülikoolis Lilian Ariva.

Ettevõtlus- ja karjääriõppe programmi «Edu ja Tegu» raames tunnustatakse juba kuuendat korda ettevõtlikke ning ettevõtlus- ja karjääriõpet edendavaid inimesi ja meeskondi.