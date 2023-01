Valmistused suviseks laulupeoks on täies hoos

Esimese eelproovi eesmärk on lauljatele kätte anda tunnetus, kuidas üldse on tavapärasest suuremas koosseisus laulda. «Kuna tegemist on noorte peoga, on kindlasti ka neid noori, kes võibolla kunagi pole laulukaare all käinud,» ütles Tartumaa kuraator Kati Grauberg-Longhurst.