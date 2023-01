Andrei Pankratov: Tartu linna uus kirjatüüp on läbimõtlemata ja mõnitav

Osana Tartu uuest tunnuskujundusest loodi kirjatüüp nimega Tartu Semiootik, milles on näha mõjutusi kirillitsast ning kohati ka ladina tähtede asendamist vene omadega. Tähelepanelik lugeja tõenäoliselt leiab, et tegemist on väga kreatiivse lahendusega, mis viitab Juri Lotmanile – tuntuimale Eesti semiootikule ja vene kirjanduse uurijale. Igati auväärne eesmärk ei pühitse aga abinõu, mis tekitab minus kui vene keelt emakeelena rääkivas inimeses märkimisväärset kognitiivset dissonantsi.