GALERII ⟩ Kodutütre pühaliku tõotuse andsid sel nädalal 26 uut tüdrukut

«Tunda, et oled saanud sellest organisatsioonist sedavõrd palju, et sul on tahe jätkata teekonda ja anda edasi oma teadmisi ja oskusi järgmistele kodutütardele ning ka vasakule-paremale. See väärib palju suuremat tunnustust, kui see siin praegu,» ütles ringkonnavanem Kristel Altsaar. «Nii paljude noorliikmete jätkamine tegevliikmena näitab organisatsiooni küünarnukitunnet ja jätkusuutlikkust. See on see, mille poole peaks püüdlema iga ringkond.»