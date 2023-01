Selgusid Tartu aukodanikud ja Tartu Tähe saajad

Madis Ligi on raadioeetri vahendusel Tartu ja tartlaste toimetamisi kajastanud üle 40 aasta. Aastatel 1978–1993 töötas ta Eesti Raadios, 1994–2003 Eesti esimeses eraraadiojaamas Raadio Tartu programmidirektorina ning praeguseni teeb saateid Kuku raadios. Madis Ligi on olnud aktiivne ka ühiskondlikus elus nii Tartu linnavolikogu kolme koosseisu liikmena kui tervisliku eluviisi ja spordiharrastuse propageerijana.

Pediaater Tiina Stelmach on oma elu ja töö pühendanud erivajadustega lastele, noorukitele ja nende peredele. Pikka aega töötas ta Tartu ülikooli kliinikumi lastekliinikus lasterehabilitatsiooni ja taastusravi valdkonnas. Alates 2003. aastast on Tiina Stelmach pereteenuste juht Eesti Agrenska fondis, mis pakub tugi- ja rehabilitatsiooniteenuseid ning korraldab perelaagreid. Tänu Tiina Stelmachi tegevusele on paljud puudega laste pered saanud vajalikku abi ja toetust.

Peeter Volkonski on näitleja, lavastaja ja muusik, kelle paljud märkimisväärsed teatritööd on olnud seotud Tartu teatritega ning kes on andnud suure panuse eesti muusikaellu nii autori kui esitajana. Peeter Volkonski on ka produktiivne kirjanik ja tõlkija, kelle sulest on ilmunud palju teoseid lastele ning kes on eesti keelde vahendanud mitmeid teiste rahvaste tüvitekste.