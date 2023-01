Pildid ⟩ Vaata milline näeb välja seitse aastat tühjana seisnud ERMi endine näitusemaja

Eesti Rahva Muuseumi (ERM) endine näitusemaja aadressil Kuperjanovi 9 seisab tühjalt juba seitsmendat aastat. Hoone kuulub Riigi Kinnisvara aktsiaseltsile (RKAS) ning riigi ettevõttel on plaan see panna enampakkumisele. Uus omanik peab maja ostes arvestama remondikuluga, sest kütteta ruumid ja aeg on majas teinud oma töö.