Jõgeval astuvad lahingusse üle tuhande tantsija

Üritus toimub juba kolmandat korda. Võistlusel osaleb 1300 tantsijat, esindatud on ligi 40 erinevat tantsukooli üle Eesti.

Sellel aastal on lisatud võistlusesse põnevust juurde ning kavasse on võetud balleti ja akrobaatika stiilid, viimane sobilik neile, kes tegelevad sellise spordialaga nagu laste fitness.

Võistlusel on esindatud 12 erinevat tantsustiili:

Igas kategoorias on esindatud viis erinevat vanuseklassi, mis omakorda jagunevad väikesteks ja suurteks gruppideks ning soolodeks ning duodeks. Võistluste noorim osaleja on kõigest üheaastane Lumileen.

Esmakordselt on võistlusel ka rahva lemmiku hääletus, mis algab juba laupäeval. Seega tasub olla tähelepanelik juba esimesi etteasteid jälgides. Võitjale autasuks särav üllatus.

Võistluse peakorraldaja Kristel Saare sõnul inspireerivad teda üritust korraldama võistlusel osalevad lapsed ja nende vahetud emotsioonid. Samuti on imetlusväärne juhendajate ja osalejate vaheline suhtlus ja meeskonna töö, mis innustab tantsijaid tõeliselt enda eesmärkide nimel pingutama.

DanceStar Estonia projektijuhi Ethel Juuremaa sõnul on selle ürituse korraldamisel oluline lüli kokkuhoidev meeskond ja abivalmis sponsorid, tänu kellele saab see üritus iga-aastaselt toimuda ning rõõmustada kõiki lapsi ja nende treenereid. «Meeleolukas nädalavahetus on igale ürituse külastajale garanteeritud,» sõnas Juuremaa.