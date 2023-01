Keskealine mees tülitas ja jälitas ametist lahkuva Tartu abilinnapea tütart

Mõistagi sundis selline sõnum ema kiiresti tegutsema. Õnneks oli ta just samal ajal Rüütli tänaval veinibaaris Veini ja Vine, et seal mälumängus kaasa lüüa. «Haarasin mantli ja jooksin sinna. Tõin ta enda juurde, sest kõik asjad jäid ju kiirustamisi maha,» kirjeldas ta.

Kangilaski meenutuse kohaselt oli tal esiotsa keeruline tütart leida, sest too oli väga hirmul ja seetõttu trepikojas peitu pugenud. «Ma kohe ei leidnud teda. Saatsin veel küsimuse, et kus ta on. Ja siis ta küsis, et kas see olen ikka mina, kes ukse juures seisab – ta ise oli teisele korrusele peitunud.»