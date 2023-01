Lennukatastoofi tundeküllane mälestusüritus ühendas harduse võitlusvaimuga

Lennuki allatulistamine on vaid üks näide islamiriigi kuritegudest, mida me ei tohi kunagi unustada, rõhutasid kõnelejad Tartu ülikooli peahoones peetud üritusel. Ühtlasi esitati abipalve avalikkusele ja kõigile riikidele, et nad aitaksid võidelda brutaalsete hukkamiste vastu, mida pannakse toime režiimi vastu meelt avaldanud inimeste suhtes. Ka täna hommikul hukati kaks noort inimest kõigest selle eest, et nad nõudsid elementaarseid inimõigusi. Õigusi, mida Euroopas peetakse enesest mõistetavaks, kuid mida pärast Ajatolla Khomeynī ja islamistliku režiimi võimulepääsemist Iraanis 1979. aastal on oluliselt kärbitud.