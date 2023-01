Tartu Maarja kiriku kellad (üleval vasakult) Rõõm ja Lootus ning (all vasakult) Armastus ja Usk hakkavad pärast kiriku 181. aastapäeva helisema tihedamini kui varem.

Aga mida kuulutavad Usk ja Lootus? Maarja kiriku kellad Usk, Lootus, Armastus ja Rõõm on seni helisenud veel harva, et tartlastel oleks võimalik uute kelladega harjuda. Kiriku 181. aastapäeval, 8. jaanuaril lülitatakse sisse ka päevase aja tunnikellad, mida hakkab kell 8–20 helistama ja täistunnist teada andma Rõõmu kell. Tunni kella lüüakse haamriga ja löökide vahe on 2,5 sekundit.