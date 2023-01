PILDID ⟩ Edgar Savisaar jõuab Tartumaale viimsesse puhkepaika

Võnnu uus kalmistu on oma nimele vaatamata suhteliselt vana. Kultuurimälestiste registrisse on märgitud, et suulistel andmetel on surnuaed rajatud 1873. aasta paiku. Seal asuvale Savisaare perekonna hauaplatsi kolmele kivile on raiutud kuue isiku nimed. Suurimal kivil on viis nime: Marie, Elmar, August, Miili ja Lembit. Need on Edgar Savisaare ema, isa, vanaisa, vanaema ja vend. Parempoolsel kivil on nimi Koidula Frolov. Ta oli Edgar Savisaare õde. Vasakpoolse kivi pind oli veel nädala alguses tühi.