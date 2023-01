Elva valla opositsioon nõuab vallajuhtide kriminaaluurimise asjus erakorralist volikogu istungit

Erakorralise istungi kokkukutsumise ajendas 27. detsembril Tartu Postimehes ilmunud artikkel, kus seisis, et vallavanema Priit Värvi ja vallavalitsuse liikme Margus Ivaski asjus on algatatud kriminaalmenetlus.

Isamaa fraktsiooni liikme Juhani Jaegeri sõnul tuleb volikogul selgitada välja vallavalitsuse kõikide liikmete ametialane kompetentsus. «Vallavalitsusel on viis liiget, osa neist pikaajalise omavalitsuskogemusega. Nad kõik osalesid otsuse tegemisel, mis on kahe inimese puhul selgete toimingupiirangu rikkumise tunnustega. Vallajuhtidel tuleb oma ebakompetentset käitumist volikogule selgitada ja vastata istungil volikogu liikmete küsimustele,» sõnas Jaeger.

Jaeger selgitas, et erakorraline volikogu istung võiks aset leida 16. jaanuaril. Ta on sel teemal ka vestelnud volikogu esimehe Sulev Kuusiga, kuid praeguseks pole kindel, kas volikogu soovitud päeval ka kokku kutsutakse.

Juhani Jaeger lisas, et praegu ei näe nende plaan ette sel istungil vallavalitsuse liikmete umbusaldamist, vaid soov on teada saada, kuidas kriminaaluurimise kaasa toonud otsused sündisid. «Kõige kriitilisem on küsimus, kuidas üldse sai võimalikuks, et mitte ükski viiest vallavalitsuse liikmest ei pööranud tähelepanu toimingupiirangu rikkumise tunnustele selle otsuse tegemisel,» ütles ta.