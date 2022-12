Aasta külaks saanud Äksi tervitab Tartumaad videoga, mis valmis kolmandaks advendiks

Juba kaks päeva hiljem maandusid ta kirjakasti Karina Reinmanni loodud laulusõnad.

Ettehoiatamata kooriproovikülastus

Järgmisel hommikul suundusid Katrin Sisask ja Maarja Vaher, kes on samuti kogukonna aktiivne liige, Äksi segakoori kooriproovi. Lauljatele jagati need sõnad laiali ning teatati, et nooti küll kahjuks ei ole, aga kõik ju teavad laulu «Talve võlumaa», ja just sel viisil tulebki neid sõnu laulda.

Koorile tekitas uus ja ootamatu olukord heameelt. Oli kuulda, kuidas keegi juba ümiseb viisikest. Sõnades tehti mõned muudatused, ja alustati ka klaveri saatel juba esimest kokkulaulmist.

Äksi segakoor on tegutsenud 63 aastat. Koori nimekirjas on 20 liiget. Paraku vaevleb koor aastaid probleemi ees, et meeslauljaid napib ja noori lauljaid ka eriti juurde ei tule – nad oleksid väga oodatud...

Hoolimata kõigest jätkab dirigent Ülle Sakarias vapralt koori juhendamist, sest need kes tahavad laulda, peavad laulda saama.

Äksi lapsed Kivipargis. Foto: ekraanikuva

Filmimine oli lõbus, lapsed möllasid paksus lumes, kelgutasid ja tundsid rõõmu talvest. Sooja saamiseks pakkus Äksi aleviku kogukond lastele ning vanematele piparkooke ja kuuma teed. Videosse pääsesid ka kaks Äksis teada-tuntud vanemaealist prouat, kes iga päev kergliiklusteel pikemaid jalutuskäike teevad.

Filmimisse ja montaaži kaasati Äksis elav Mati Kont, kes rõõmuga oma panuse andis. Aga loomulikult ei õnnestunud laulu heli ja pildi salvestus kõik ühe päeva ja ühe nädalavahetusega.