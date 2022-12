Tartus töötajatest 43 protsenti elab mujal

Statistikaamet vahendab ka, et Tartus töötab 9,2 protsenti kõigist Eesti tööga hõivatutest.

Suurem osa töökohtadest asubki suurtes linnades, peamiselt Tallinnas ja Tartus. Pealinnas töötab 43 protsenti kõigist hõivatutest, kuid kolmandik Tallinnas töötavatest ei ela seal.

14 protsendi inimeste töökoht asub elukohast erinevas maakonnas. 61,5 protsenti töötavad elukohaga samas kohalikus omavalitsuses, 24, protsenti aga elukohaga samas maakonnas.

Rahvaloenduse andmed näitavad, et 2021. aasta lõpus oli tööga hõivatud 58 protsenti tööealisest rahvastikust, mida on 6 protsendipunkti võrra rohkem kui kümme aastat tagasi.

Kõigist maakondadest elab just Tartumaal kõige rohkem õppureid ja alla 15-aastaseid.

Beebibuumi noored

Statistikaameti juhtivanalüütiku Terje Trasberg sõnul on üldine hõivemäär tõusnud nii beebibuumi ajal sündinud noorte tööturule tuleku kui pensioniealiste arvelt.

«Hõivemäära tõusu taga on põhilisse töötegemise ikka jõudnud taasiseseisvumisaja beebibuumi ajal sündinud noored. Samuti, vaatamata rahvastiku vananemisele, on pensionist elatuvate inimeste osatähtsus vähenenud – seda on mõjutanud erinevad põhjused nagu pensioniea tõus, vanemaealiste parem tervis, tööandjate soosiv suhtumine vanemaealisesse tööjõudu aga ka tööjõupuudus, näiteks hariduse valdkonnas,» märkis Trasberg ning lisas, et sealjuures töötab pensioniealistest kõige suurem osa just hariduse alal.»

Palga tähtsus suureneb

Värsked rahvaloenduse andmed näitavad, et võrreldes eelnevate loendustega on palga või töötasu osakaal peamise elatusallikana pidevalt suurenenud. Kui 2000. aastal oli palk peamiseks elatusallikaks 46 protsendil üle 15-aastastest inimestest ja 2011. aastal 48 protsendil, siis 2021. aastal juba 54 protsendil. Sarnases taktis on vähenenud teiste isikute ülalpidamisel olevate inimeste osakaal, mis 2000. aastal oli 15 protsneti, 2011. aastal 12 protsenti ning 2021. aastal 7 protsenti.

Pensioni osatähtsus peamise elatusallikana on viimase kümne aastaga vähenenud vaatamata sellele, et vanemaealiste inimeste hulk on suurenenud. Kui 2011. aastal elatus palgast või muust töötasust 5 protsneti 65-aastastest ja vanematest, siis 2021. aastal juba 10 protsneti.

Rahvaloenduse tulemuste kohaselt on Eestis 642 391 tööga hõivatut. Enamus hõivatutest ehk 96 protsenti on oma põhitöökohal palgatöötajad, 4 protsenti on ettevõtjad.