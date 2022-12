Elva gümnaasiumi direktor lahkub päeva pealt ametist

Deivy Kivisalu: «Tänan Elva kooliperet võimaluse eest olla suunanäitajaks Elva gümnaasiumi arenguteel. Minu teekond koos teiega jäi küll lühikeseks, aga kogemus, mille sain, on unustamatu! Suur pühendumus ja armastus oma töö vastu, mida kogesin õpetajate ja kolleegide seas, on imetlusväärne. Tänan teid siiralt toetuse ja suurepärase koostöö eest! Head lapsevanemad, tänan teid aktiivse kaasamõtlemise eest! Nii mõnedki probleemid õpilaste ja õpetajate vahel said ühise laua taga lahti räägitud ja positiivsed lahendused leitud. Head õpilased, teiega oli palju toredaid hetki ja ühiseid koostegemisi. Hoidke ennast ja hoolige oma koolikaaslastest ning õpetajatest - nii loote parema tuleviku!»