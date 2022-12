KRISTOFER SEEMA, RANNAR RABA: Kõik saaksid priiks

Arvestades kõike seda, mis Eestis ja maailmas on viimase paari aasta jooksul juhtunud, võiks ehk Eesti suusatamist mõni aeg tagasi tabanud dopinguskandaali ka lihtsalt ära unustada. Õigupoolest ongi väga paljud seda juba teinud. Aga mitte kõik. Vähemasti mitte need, kelle silmis on tippsport ja rahvuslik uhkus kunagi tihedas tandemis olnud.