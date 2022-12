Video ⟩ Sahajuht Birgit heitles hommikust õhtuni Birgitiga

Birgit Põder sai sahajuhi kutsetunnistuse aasta tagasi ning lükkab lund alles esimest talve. «Praegu õpib palju, saab tohutu hulga uusi kogemusi juurde,» sõnas Põder ning lisas, et tema töö teevad keeruliseks eeskätt kaasliiklejad, kes suurte masinatega arvestada ei mõista. «Teeme seda tööd ju autojuhtide heaks – võiks siis aru saada, et suurel sahaga autol on praegu hulga keerulisem manööverdada kui väikese sõiduautoga.»