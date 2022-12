Mitmed koolid tegid tormi tõttu e-õppe päeva

Vallavanem märkis, et lapsi on koolides ja lasteaedades vähem ning see annab tunnistust, et nii päästeameti kui ka valla eilne üleskutse, võimalusel teha tööd kodukontoris, on lähipäevil paljude inimeste praktika. «Ka ametiasutuse töö korraldasime täna nii, et umbes kolmandik inimesi, kel tööülesanded võimaldavad, on kodukontoris,» vahednas Lomp.