Öö vastu esmaspäeva tuli Tartusse ja Jõgvemaale küll lumelisa, kuid öö möödus eriliste sündmusteta. Hommiku saabudes valjenesid tuuleiilid, tuiskab ja oodata on lumelisa. On teada, et päeva edenedes muutuvad teeolud senisest veel raskemaks.