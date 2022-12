Kuri tsüklon Birgit tuleb Kagu-Eestist ja levib üle kogu maa

Keskkonnaagentuur andis hoiatuse, et Eesti mandriosas ja saartel on tulekul tugev tuisk, tihe lumesadu ja vali tuul. See kõik teeb liikluse tavatult ohtlikuks. Kurja ilma tulekut saab jälgida keskkonnaagentuuri lennumeteoroloogilise info veebilehele kuvatud Sürgavere radari pildilt.