Nädala starter ⟩ Kui ema ja isa tülitsevad, siis sõbrarobot ütleb neile, et ärge rohkem riielge

«Leiutaja on see, kes leiutab uusi asju, mõtleb need välja ja ehitab valmis,» ütles Forseliuse kooli 2. klassi õpilane Grete Pärnapuu. Tema mõtles välja sõbraroboti neile lastele, kes on kodus oma vanemate pärast mures.

Foto: Margus Ansu