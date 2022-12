REEDENE RÕÕM ⟩ Raamatukogutöötaja palk teeb ta vaeseks

Meie uus direktor on võtnud suuna sellele, et meie palgad ühtlustada, kuid linn väidab, et seda ei saa teha kohe, see võtvat mõni aasta aega, sest linnal polevat lisaraha kuskilt võtta. Aga kuidas peavad inimesed seni toime tulema, ei oska keegi ütelda.

Mida õigupoolest tähendab palgavaesus?

Inimesed teevad täiskohaga tööd, kuid saavad nii väikest palka, et pärast maksude tasumist on nad ikkagi vaesed. Sa teed küll tööd, aga see ei aita sul vaesusest välja tulla.

Miks sina ja su palgavaesed kolleegid ei lähe kuhugi mujale suurema palga peale?

Mina olen juba 13 aastat töötanud Tartu linnaraamatukogus. Mulle ja minu kolleegidele meie töö väga meeldib, muidu me ilmselt siia ju nii kauaks poleks jäänud. Mul on kolleege, kes on siin töötanud üle 30 ja mõned isegi üle 40 aasta. Meil on käibel selline ütlemine, et raamatukogus on tore töötada, aga raha elamiseks peab endal olema.

Kui pole saladus, siis kui suur on sinu palk?

Ma saan kätte 750 eurot. Pärast maksude maksmist jääb kätte paarsada eurot, millest saab kuidagi söönuks, aga mingist kultuuri ja meelelahutuse nautimisest pole juttugi. Iga ootamatu kulutuse korral on häda nii suur, et abi saamiseks tuleb mõnelt tuttavalt raha laenata, aga see tuleb ju tagasi maksta.