VIDEO ja GALERII ⟩ Tartu linn tähistas uhkelt Soome iseseisvuspäeva

«Tartu on eriline linn, sest siin paikneb Soome aukonsulaat. Hea kambavaim soomlaste ja eestlaste vahel on just siin eriti tugev. Me tunneme praegu ilmselt rohkem kui kunagi varem seda õlg-õla kõrval seismise tunnet oma hea naabri Soomega, sest Euroopas on sõda,» rääkis Klaas oma kõnes.