Muinuskaitseamet ei väljasta Toome varemetesse restorani rajamiseks eritingmusi

Rektor tunnistas, et Toomemägi tervikuna vajaks tähelepanu küll, kuid see ei ole ülikooli esimene mure, ent vajaks siiski erinevate ametkondadega arutlemist. «Ehkki varemed vajavad hooldamist, ei ole ülikoolil ressurssi, et varemetes suuremat restaureerimist ja arendust oleks võimalik teha,» märkis Asser.

Tooming ütles, et muinsuskaitseameti seisukoht ei tähenda kaugeltki, et Toome varemetesse midagi teha ei saa: «Me räägime sellest konkreetsest asjast.»

Tooming ütles et sellise piirava otsuse eelnõu tutvustamine eritingimuste küsijale on tavapärane praktika. «See saadetakse ärakuulamiseks. Kui ka ülikoolile seisukoht ei meeldi, siis keeldumise asjaolud sellest ei muutuks,» möönis Tooming.

Tooming sai palve kommenteerida ka kriitikat, kuidas Tartus säravad uuenduslikud ideed kriitika koorma alla aina hääbuvad.

«Mina ei näe seda üldse nii, et Tartus kõik head ideed luhtuvad,» ütles Tooming. «Saan rääkida sellest konkreetsest eskiisist. Sinna oleks saanud midagi teha, aga meie ei vaadanud ju midagi muud kui mälestise säilimist. Lähtusime ettevaatusprintsiibist. Eskiisis ei olnud arvestatud, millises hapras seisus tegelikult see vare on. Iga vare on habras ja need vajavad erikäsitlust, nagu vanakesed ikka. Tartu võidaks, kui ajutise restorani asemel tuleks alaline restoran.»