Eriarstiaja aitab välja peilida ajaleidja äpp

Kas lüüa oma tervise jälgimisele käega? Või kõndida erakorralise meditsiini osakonda või minna perearstilt paluma Cito! (Kiire!) märkega saatekirja? Kaks viimast lahendust oleksid ta meelest õiged juhul, kui ta seisund erakorraliselt ja kiirelt halveneks. Aga kui see seisund on stabiilne, kas ta peab siis jääma ootama tervise halvenemist?

Kliinikumi klienditeenindusjuht Gaida Mändmets selgitas, et vastuvõtuaegu planeeritakse kolm kuni neli kuud ette ning kahjuks saavad osal erialadel ajad tõesti kiiresti otsa, kõikide soove täita ei õnnestu. «Seepärast oleme väga tänulikud neile patsientidele, kes tühistavad oma aja kohe, kui selgub, et nad mingil põhjusel vastuvõtule ilmuda ei saa. Vabanenud aega on siis võimalik pakkuda uuele soovijale,» rõhutas ta.

Ka osutas Gaida Mändmets sellele, et Covidi pandeemia on andnud hoogu e-konsultatsioonidele. «Süsteem on end hästi õigustanud. Küll aga on neil erialadel, kus e-konsultatsioonidele suunamine on kasvanud, tavasaatekirjaga broneerimiseks aegu vähem,» tõdes ta.